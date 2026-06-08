María Elena Toucedo Mariño
(Viúva de Joaquín da Playa)
Finou onte domingo, día 7 de xuño de 2026, aos 93 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Os seus fillos, María Elena, Teresa, José, Yovana, Mila e Xocas; fillos políticos, Paco (†), José María, Orquídea, Antón (†), Quique e Ali; netos, Cristina, Alba, Sisi, Marta, Lorena, Nuria, Noelia, Brais e Sergio; netos políticos, irmán político, Paquito; bisnetos, sobriños e demais familia.
Pregan unha oración polo eterno descanso da súa ánima e a asistencia á conducción dos seus restos mortais, que se celebrará HOXE LUNS, con saída do TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO ás OITO DA TARDE, ata a igrexa parroquial de SANTA MARÍA DO CASTRO onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ao cemiterio parroquial, favores polos cales lles anticipan grazas.
CAPELA ARDENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 1.
Nota: Horario velación de 9:30 a 23:00 hrs.
Triñáns, 8 de xuño de 2026. Tlfs. 986.502.292 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas