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Diario de Arousa

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María Elena Toucedo Mariño

(Viúva de Joaquín da Playa) 

Finou onte domingo, día 7 de xuño de 2026, aos 93 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Os seus fillos, María Elena, Teresa, José, Yovana, Mila e Xocas; fillos políticos, Paco (†), José María, Orquídea, Antón (†), Quique e Ali; netos, Cristina, Alba, Sisi, Marta, Lorena, Nuria, Noelia, Brais e Sergio; netos políticos, irmán político, Paquito; bisnetos, sobriños e demais familia. 

Pregan unha oración polo eterno descanso da súa ánima e a asistencia á conducción dos seus restos mortais, que se celebrará HOXE LUNS, con saída do TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO ás OITO DA TARDE, ata a igrexa parroquial de SANTA MARÍA DO CASTRO onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ao cemiterio parroquial, favores polos cales lles anticipan grazas. 

CAPELA ARDENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 1. 

Nota: Horario velación de 9:30 a 23:00 hrs.

Triñáns, 8 de xuño de 2026. Tlfs. 986.502.292 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas