Manuel Nieto González

Falleció el día 7 de junio de 2026, a los 85 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy lunes, día 8 de junio, a la una del mediodía en la iglesia parroquial de San Orente de Entines. Entierro: cementerio vecinal; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online.

Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 3.

San Orente (Outes), 8 de junio de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín