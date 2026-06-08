José Domingo López Antelo

Falleció el día 6 de junio de 2026, a los 79 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy lunes, día 8 de junio, a las once y cuarto de la mañana en la iglesia parroquial de San Pedro de Outes. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 2.

Cambeiro de Arriba (Outes), 8 de junio de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín