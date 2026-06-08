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Diario de Arousa

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Celestino Dieste García

(Celestino de Cristobo) 

Finou onte domingo, día 7 de xuño de 2026, aos 80 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

A súa muller, Rosa Oliveira Tubío; fillos, Celestino, Rosa, Josefa e Román Dieste Oliveira; fillos políticos, Manuel Rivas Álvarez e Guillermo Piñeiro Fontán; netos, Samuel, Brais; Nuria, Sandra e Román; irmáns, Candido (†), Pepe (†), Cristóbal (†), Manolo (†), Isabel (†) e Josefa; irmáns políticos, sobriños, curmáns e demaís familia. 

Pregan unha oración polo eterno descanso da súa ánima e a asistencia á conducción dos seus restos mortais, que se celebrará HOXE LUNS, con saída do TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO ás SEIS MENOS CUARTO DA TARDE, ata a igrexa parroquial de SANTA BAÍA DE BOIRO onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ao cemiterio municipal de Vista Alegre; favores polos cales lles anticipan grazas CAPELA ARDENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 2. 

Nota: Horario velación de 9:30 a 23:00 hrs.

Boiro de Arriba, 8 de xuño de 2026. Tlfs. 986.502.292 / 629.854. 335 - Pompas Fúnebres Europeas