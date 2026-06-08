Blandina Abelleira Abelleira
Falleció el día 7 de junio de 2026, a los 90 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy lunes, día 8 de junio, a las doce y media de la mañana en la iglesia parroquial de San Pedro de Outes. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 4.
Outes, 8 de junio de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín