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Diario de Arousa

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Manuel García Ces

(Manolo O Ceboleiro) 

Falleció ayer sábado, día 6 de junio de 2026, a los 80 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su esposa, María Josefa Figueira Fungueiriño; hijos, José Manuel, Miguel Ángel y Andrés García Figueira; hijas políticas, Ilvana, Patricia y Martina; nietos, Nuria, Nando y Elena; hermanos, Andrés y José García Ces; hermanos políticos, Lita Figueira, Betty y Manolita Figueira; sobrinos, primos y demás familia. 

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará MAÑANA LUNES, con salida del TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO a la UNA MENOS CUARTO DEL MEDIODÍA, hasta la iglesia parroquial de SANTA COLUMBA DE RIANXO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO MUNICIPAL; favores por los cuales les anticipan gracias. 

CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº 3. 

Nota: Horario velación de 9:30 a 23:00 hrs.

AS Cortes (Rianxo), 7 de junio de 2026. Tlfs. 986.502.292 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas