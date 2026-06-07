Manuel García Ces

(Manolo O Ceboleiro)

Falleció ayer sábado, día 6 de junio de 2026, a los 80 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su esposa, María Josefa Figueira Fungueiriño; hijos, José Manuel, Miguel Ángel y Andrés García Figueira; hijas políticas, Ilvana, Patricia y Martina; nietos, Nuria, Nando y Elena; hermanos, Andrés y José García Ces; hermanos políticos, Lita Figueira, Betty y Manolita Figueira; sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará MAÑANA LUNES, con salida del TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO a la UNA MENOS CUARTO DEL MEDIODÍA, hasta la iglesia parroquial de SANTA COLUMBA DE RIANXO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO MUNICIPAL; favores por los cuales les anticipan gracias.

CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº 3.

Nota: Horario velación de 9:30 a 23:00 hrs.

AS Cortes (Rianxo), 7 de junio de 2026. Tlfs. 986.502.292 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas