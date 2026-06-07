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Diario de Arousa

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Carmen Triñanes Tarela

(Carmen a da Boroa) (Viuda de Don Enrique Hermo Hermo) 

Falleció ayer sábado, día 6 de junio de 2026, a los 98 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Su hija, Maricarmen Hermo Triñanes (Viuda de Don José Rodríguez Lorenzo); nietos, José Enrique y Mila Rodríguez Hermo; nieto político, José Antonio Chaves; bisnietos, David y Marcos Cháves Rodríguez; hermanos, Antonio (†), Francisco (†), Pepa (†), Luisa, Manuela y Rosa Triñanes Tarela; hermano político, sobrinos, primos y demás familia. 

Da las mas expresivas gracias a cuantas personas se dignaron a asistir en la tarde de ayer sábado, al acto de conducción del cadáver desde el Tanatorio de Boiro a la Iglesia Parroquial de San Cristóbal de Abanqueiro, donde se celebró el funeral, así como a todas aquellas que por otros medios le testimoniaron su condolencia.

Triñáns (Abanqueiro), 7 de junio de 2026. Tlfs. 986.502.292 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas