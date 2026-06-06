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Diario de Arousa

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Pasamento de María Sarmiento Mayán

Faleceu o día 5 de xuño de 2026, aos 87 anos de idade. 

l D.E.P. l

A súa familia. Prega unha oración. Funeral: hoxe sábado, día 6 de xuño, ás catro e cuarto da tarde na igrexa parroquial de Santa Cristina de Barro. Entierro: cemiterio parroquial; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 4

Lugar Camiño da Fonte (Noia), 6 de xuño de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín