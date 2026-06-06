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Diario de Arousa

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Gloria Do Nascimento López

Falleció el día 5 de junio de 2026, a los 52 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy sábado, día 6 de junio, a las cinco y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Cristina de Barro. Incineración: Tanatorio Crematorio de Augalevada (Noia), en la intimidad familiar; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.

Noia, 6 de junio de 2026.  Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín