Francisca Pérez Oliveira

Falleció el día 3 de junio de 2026, a los 96 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: hoy viernes, día 5 de junio, a las seis y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santiago de Lampón. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Tanatorio de Boiro, sala nº 3.

Escarabote (Boiro), 5 de junio 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín