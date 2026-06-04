Pilar Romero García
Faleceu o día 3 de xuño de 2026, aos 89 anos de idade.
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: hoxe xoves, día 4 de xuño, ás doce da maña na igrexa parroquial de San Martín de Miñortos. Enterro: cemiterio parroquial; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: Pompas de Porto do Son, sala nº 3.
Miñortos, 4 de xuño de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín