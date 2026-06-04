La familia de Josefa Torres Sampedro
Que falleció el día 2 de junio de 2026, a los 94 años de edad.
l D.E.P. l
QUIERE expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que los acompañaron en los actos de sepelio y funeral, así como a quienes, de un modo u otro, les hicieron llegar sus condolencias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás, sala nº 6.
Aguiño, 4 de junio de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín