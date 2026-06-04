Erundina García Lorenzo
Falleció el miércoles día 3 de junio de 2026, a los 69 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su esposo, Valentín Otero Troncoso; hija, Vanessa Otero García; hijo político, José Manuel Otero Tubío; nietos, Beatriz y Brais Otero Otero; nieto político, Rubén Crespo Figueira; hermanos políticos, Jesús y Lourdes; sobrinos políticos, Suso, Che, Víctor, Ana y Janet; primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY JUEVES, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO a las OCHO Y MEDIA DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SAN VICENTE DE CESPÓN, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales al CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 2. Horario velación de 9:30 a 23:00 horas.
Sandrenzo (Cespón), 4 de junio de 2026 Pompas Fúnebres Europeas