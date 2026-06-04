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Diario de Arousa

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Consuelo Buceta Piñeiro

(Viúva de Don Francisco Antonio Triñanes Sieira) 

Finou onte martes, día 3 de xuño de 2026, aos 90 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Os seus fillos, José Antonio, Juan Carlos e Enrique Triñanes Buceta; fillas políticas, Teresa Nieves, Pilar Reboiras e Carmen Ozores; irmáns, Antonio (†) e Manolita; netos, Lucía, Marcos, David, Jorge e David; netos políticos, bisnetos, sobriños, curmáns e demais familia. Pregan unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á conducción dos seus restos mortais, que se celebrará HOXE XOVES, con saída do TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO ás SETE MENOS CUARTO DA TARDE, ata a igrexa parroquial de SANTIAGO DE LAMPÓN onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ao cemiterio parroquial; favores polos cales lles anticipan grazas. CAPELA ARDENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 1. Nota: Horario velación de 10:30 a 21:30 horas.

Peralto (Boiro), 4 de xuño de 2026 Tlfs. 986.502.292 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas