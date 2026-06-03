María Soledad Paz Piñeiro

(“Solita”)

Falleció ayer martes, día 2 de junio de 2026, a los 53 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Sus padres, Manuel Paz Díaz (†) y Erundina Piñeiro Paz; hermanos, Miguel, José Manuel y Martín (Martimotos) Paz Piñeiro; hermana política, Rosa Mª Vázquez Besada; sobrina, Sabela Paz Vázquez; tíos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará hoy miércoles, con salida de la casa mortuoria a las seis y media de la tarde, hasta la iglesia parroquial de San Vicente de Oubiña, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá al traslado de sus restos mortales al Cementerio Parroquial, favores por los cuales les anticipan gracias. Casa Mortuoria: Rúa do Pino, nº 8 - Marxión (Al lado del Cuartel de la Guardia Civil). Nota: Habrá servicio de microbús desde la Casa Mortuoria a la Iglesia y regreso.

Villagarcía, 3 de junio de 2026 Pompas Fúnebres Europeas