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Diario de Arousa

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Marcelino Núñez Vila

Falleció ayer martes, día 2 de junio de 2026, a los 83 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su esposa, Emilia Blanco Ozores; hijos, Natalia (†) y José Ángel Núñez Blanco; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará hoy miércoles, con salida del Tanatorio Santa Eulalia de Boiro a las cinco de la tarde, hasta la iglesia parroquial de Santa María do Castro, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales al cementerio parroquial, favores por los cuales les anticipan gracias. Capilla ardiente: Tanatorio Santa Eulalia Boiro, sala nº 2. Nota: El horario de velación en el tanatorio es de 9:30 de la mañana a 22:00 de la noche

Cesar (Cabo de Cruz), 3 de junio de 2026 Pompas Fúnebres Europeas