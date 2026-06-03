Agustín Paz Graña

(Agustín o da Eira Laxes)

Falleció el día 1 de junio de 2026 a los 68 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Entierro: hoy martes, día 2 de junio, a las seis de la tarde en el cementerio parroquial de San Paio de Carreira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás, sala 4.

Aguiño, 3 de junio de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín