  Carlos Vilas Blanco

Fallecido el día 1 de junio de 2026 a los 71 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. QUIERE expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que los acompañaron en los actos de sepelio y funeral, así como a quienes, de una u otra forma, les hicieron llegar sus condolencias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Tanatorio de Boiro, sala nº 3.

Cabo de Cruz (Boiro), 2 de junio 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín