  Ismael Manuel García Calveiro

Falleció ayer domingo día 31 de mayo de 2026 a los 88 años de edad confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su hermano, Mario Francisco García Calveiro (viudo de Doña Otilia García Penide); sobrinas, Carmen y Mª Luisa García García; sobrino político, José Antonio Mañá Álvarez; bisobrino, José Antonio Mañá García; primos y demás familia.

Ruegan una oración por su alma y su asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar el MARTES DÍA 2, con salida del Tanatorio de Bandeira a las CINCO MENOS VEINTE DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SAN MARTÍN DE DORNELAS, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente el traslado de sus restos mortales al cementerio de dicha parroquia, favores por los cuales les anticipan gracias. Sala Velatoria: Tanatorio de Bandeira, sala nº1.

Lugar Iglesia - Dornelas, 1 de junio de 2026 Pompas Fúnebres Europeas