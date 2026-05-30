Primer aniversario de María del Pilar Rivadulla Bermúdez

(“Pilar de Cubeliño”, viuda de Don José Piñeiro Piñeiro)

Que falleció el día 30 de mayo de 2025 a los 81 años de edad confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Sus hijos, María del Pilar, José Ramón y Rita Piñeiro Rivadulla; hijos políticos, Ricardo González Cubela, María del Carmen Santamaría Piñeiro y Pedro Lijó Rodríguez; nietos, Ricardo; Carla, Inés; y Diego; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de primer aniversario, que se celebrará el sábado día 30 de mayo a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Vicente de Cespón, favores por los cuales les anticipan gracias.

Cubeliño (Cespón), 30 de mayo de 2026. Pompas Fúnebres Europeas