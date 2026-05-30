Primer aniversario de Manuel Sánchez Caamaño

Falleció el día 30 de mayo de 2025 a los 100 años de edad confortado con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Josefa, Mario, primos, amigos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de primer aniversario que se celebrará el sábado día 30 de mayo, a las siete de la tarde, en la Iglesia Parroquial de Santa Eulalia de Boiro, favores por los cuales les anticipan gracias.

Avenida de Barraña, 30 de mayo de 2026. Pompas Fúnebres Europeas