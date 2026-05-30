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Diario de Arousa

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José María Ageitos Martínez

Falleció el día 28 de mayo de 2026, a los 72 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. INFORMA que sus restos mortales, se incinerarán el sábado día 30 de mayo a las dos de la tarde en el Pompas do Barbanza - Crematorio de Xarás, en la intimidad familiar; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, SALA Nº 3.

Corrubedo (Ribeira), 30 de mayo de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín