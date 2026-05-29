Josefa Pérez Vicente
(Viúva de Don Santiago Rey Rey)
Finou o día 28 de maio de 2026, aos 90 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
A súa familia.
DÁ as máis expresivas grazas a todas aquelas persoas que dunha forma ou outra testemuñaron as súas condolencias e agradece as mostras de cariño recibidas pola asistencia no día de onte xoves, día 28 de maio, á condución dos restos mortais dende o tanatorio á igrexa parroquial de San Vicente de Cespón onde se celebrou o funeral de corpo presente e o seu posterior traslado ao cemiterio da devandita parroquia.
Capela ardente: Tanatorio Santa Eulalia Boiro. Sala nº 2.
Boiro, 29 de maio de 2026. Pompas Fúnebres Europeas