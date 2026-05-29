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Diario de Arousa

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José Ramón Blanco Rivas

(José de Blanco ‘O Alambrador’. Viudo de Doña Manuela Abuín Ordóñez) 

Falleció ayer jueves, día 28 de mayo de 2026, a los 94 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Sus hijos, José y Carmen Blanco Abuín; hijo político,José Manuel Ferreirós Piñeiro; nietos, Sandra, Sergio y Jessica Ferreirós Blanco; nietos políticos, Javier Parrilla y Eva Arias; bisnietos, Sergio Castroagudín Ferreirós, Nayara y Sandra Parrilla Ferreirós; sobrinos, primos y demás familia. 

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará hoy viernes, con salida del Tanatorio M. Sánchez de Rianxo a las ocho menos cuarto de la tarde, hasta la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Araño, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el Cementerio parroquial, favores por los cuales les anticipan gracias. 

Capilla ardiente: Tanatorio M. Sánchez de Rianxo, sala nº 1. Nota: Horario velación de 9:30 a 23:00 horas. Nota: Salida de un autocar a las Seis y cuarto de la Tarde de: Campelo pasando por Vilar, Cerqueiras, Araño, Buhía, Hermida, Foxacos, Burés, Asados a tanatorio, iglesia y regreso.

Buhía (Araño), 29 de mayo de 2026. Pompas Fúnebres Europeas