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Diario de Arousa

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Esther Domínguez Domínguez

Falleció el miércoles, día 27 de mayo de 2026, a los 74 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su hijo, Miguel Ángel Domínguez Domínguez; hija política, Ana Elena Oliveira Ozores; nietos, Borja y Adriana; hermanos, José (†), Avelino (†), María, Oliva, Manolo y Rosa Domínguez Domínguez; hermanos políticos, Divina (†), Lola (†), Daniel y Víctor (†); sobrinos, primos y demás familia. 

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará hoy viernes, con salida del Tanatorio M. Sánchez de Rianxo a las doce menos cuarto de la mañana, hasta la iglesia parroquial del Divino Salvador de Taragoña, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el cementerio parroquial de Santa María del Castro; favores por los cuales les anticipan gracias. 

CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº 3. 

Nota: Horario velación de 9:30 a 23:00 horas.

Ourille (Taragoña), 29 de mayo de 2026. Pompas Fúnebres Europeas