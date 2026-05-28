Joaquín Ángel Núñez Sieira
Finou o día 26 de maio de 2026 aos 61 anos de idade confortado cos Santos Sacramentos
l D.E.P. l
As súas fillas, María e Verónica Núñez Fernández; irmáns, José Luis (†), Concepción, Moisés, Mónica e Eva Núñez Sieira; irmáns políticos, sobriños, tíos, curmáns e demais familia. DÁN as máis expresivas grazas a todas aquelas persoas que dunha forma ou outra testemuñaron as súas condolencias e agradece as mostras de cariño recibidas pola asistencia no día de onte mércores día 27 de maio á condución dos restos mortais dende o Tanatorio á Igrexa Parroquial de Santa Eulalia de Boiro onde se celebrou o funeral de corpo presente.
Boiro, 28 de maio de 2026 Pompas Fúnebres Europeas