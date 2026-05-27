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Diario de Arousa

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 Juana Sampedro Ayaso

Falleció el 26 de mayo de 2026, a los 94 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy miércoles, día 27 de mayo, a las siete y cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de San Paio de Carreira. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 4.

Lugar Frións (Carreira), 27 de mayo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín