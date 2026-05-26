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Diario de Arousa

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José Nine Lojo

Falleció el domingo, día 24 de mayo de 2026, a los 80 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Su esposa, Pilar Pose Santiago; hijos, José Manuel y María del Pilar Nine Pose; hijos políticos, Ana y Demetrio; nietos, Samuel, Laura, Adrián y Martín; hermanos, Carmen, Juan Vicente, Marisol y Lourdes Nine Lojo; hermanos políticos, José y Marisol; sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará hoy martes, con salida del Tanatorio Santa Eulalia de Boiro a las once de la mañana, hasta la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Boiro, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales al cementerio municipal; favores por los cuales les anticipan gracias. Capilla ardiente: Tanatorio Santa Eulalia Boiro: Sala nº 2.

Coroño (Boiro), 26 de mayo 2026. Pompas Fúnebres Europeas