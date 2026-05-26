Asunción Varela Martínez

Falleció el día 25 de mayo de 2026, a los 92 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy martes, día 26 de mayo, a las once y media de la mañana en la iglesia parroquial de San Juan de Lousame. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE LOUSAME, sala nº 2.

Lugar Cerquides (Lousame), 26 de mayo de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín