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Diario de Arousa

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Asunción Varela Martínez

Falleció el día 25 de mayo de 2026, a los 92 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy martes, día 26 de mayo, a las once y media de la mañana en la iglesia parroquial de San Juan de Lousame. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE LOUSAME, sala nº 2.

Lugar Cerquides (Lousame), 26 de mayo de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín