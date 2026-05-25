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Diario de Arousa

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María Ermitas Rey Bello

Falleció a los 98 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su hijo, José; hija política, María José; nietas, Natalia y Carolina; biznieto, Matthew y demás familia. 

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. 

Los restos mortales serán incinerados en la intimidad familiar. 

Sepelio: Hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las SIETE de la tarde 

Cementerio: Parroquial del Cadaval- Narón. 

Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 10.

Narón, 25 de mayo de 2026. www.albia.es