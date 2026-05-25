María Ermitas Rey Bello

Falleció a los 98 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su hijo, José; hija política, María José; nietas, Natalia y Carolina; biznieto, Matthew y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.

Los restos mortales serán incinerados en la intimidad familiar.

Sepelio: Hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las SIETE de la tarde

Cementerio: Parroquial del Cadaval- Narón.

Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 10.

Narón, 25 de mayo de 2026. www.albia.es