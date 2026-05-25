María Ermitas Rey Bello
Falleció a los 98 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su hijo, José; hija política, María José; nietas, Natalia y Carolina; biznieto, Matthew y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Los restos mortales serán incinerados en la intimidad familiar.
Sepelio: Hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las SIETE de la tarde
Cementerio: Parroquial del Cadaval- Narón.
Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 10.
Narón, 25 de mayo de 2026. www.albia.es