Serafín González Vázquez
(O castañeiro de Noia)
Finou onte sábado día 23 de maio de 2026, aos 71 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
A súa parexa; fillos, Rosa, Serafín, Ana, Carmen e Miriam González Ronquete; fillos políticos, Arturo, Rafa e José; netos, Elisabeth, Arturo, Antía, Yago, Mateo, Aitana e Mario; irmáns, Pepita, Faustino, Jesús, Pilar, José Manuel e Antonio (†); cuñados, sobriños, primos e demais familia.
PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma a asistencia á condución do cadáver que se celebrará hoxe domingo, con saída do Tanatorio Pompas Fúnebres Noia (A Rasa) ás sete menos cuarto da tarde, ata a Igrexa Parroquial de San Pedro de Tállara onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais para a súa incineración no Crematorio M. Sánchez de Rianxo, favores polos cales lles anticipan grazas.
CAPELA ARDENTE: TANATORIO POMPAS FÚNEBRES NOIA (A RASA), SALA Nº 2.
Saída de un autocar ás cinco e media da tarde de Puebla (Alameda) pasando por Angustia, Mercé, Riveiriña, Escarabote, Noia a tanatorio, igrexa e regreso.
Torres Xunqueira (A Puebla), 24 de maio de 2026. Pompas Fúnebres Europeas