Francisco Muñiz Pose

Falleció el 23 de mayo de 2026, a los 74 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Incineración: domingo día 24 de mayo a la dos de la tarde en Pompas do Barbanza- Crematorio Xarás. Funeral: Lunes día 25 de mayo a las once de la mañana en la iglesia parroquial Santa Uxía de Ribeira; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás, sala nº 6.

Miguel Rodríguez Bautista (Ribeira), 24 de mayo de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo