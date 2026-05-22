Olimpio Vigo Pérez
Finou hoxe xoves día 21 de maio de 2026, aos 82 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos
l D.E.P. l
Os seus fillos, Martina e Olimpio Vigo Rial; fillos políticos, José e Viviana; netos, irmáns, irmáns políticos, sobriños, curmáns e demais familia.
ROGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á condución do cadáver que se celebrará hoxe VENRES, con saída do TANATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO, ás CATRO E MEDIA da TARDE, ata a igrexa parroquial de SANTA MARÍA DE ASADOS, onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ao CREMATORIO M. SÁNCHEZ para a súa incineración na intimidade familiar, favores polos cales lles anticipan grazas. CAPELA ARDENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº 3. Horario velación de 9:30 a 23:00 horas.
Carballal (Araño), 22 de maio de 2026 Pompas Fúnebres Europeas