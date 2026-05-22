 Dolores Pouso Triñanes

Falleció el 21 de mayo de 2026, a los 97 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El viernes día 22 de mayo a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Vicente de Noal. Entierro: Cementerio municipal; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa Mortuoria: POMPAS PORTO DO SON, sala nº 3.

Lugar Cabanela (Porto do Son), 22 de mayo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín