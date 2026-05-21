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Diario de Arousa

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 Ramón Triñanes Fernández

(Viudo de Doña Josefa Castro Muñiz)

Falleció ayer miércoles día 20 de mayo de 2026, a los 87 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Sus hijos, Moncho (†), Rocío, Lucy, Adriana y Bárbara Triñanes Castro; hijos políticos, María Vidal, Jorge Silva, Andrés López y Antonio Ruótolo; nietos, María, Ana; Nico; Julián, Manuel; Martina y Sofía; nietos políticos, Sergio y Jorge; hermanas, Pepita y Milucha; hermanos políticos, Manolo, Paco, Mario y Vicenta; bisnietos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY JUEVES, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO a las SEIS Y MEDIA DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTIAGO DE LAMPÓN, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales al CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. Horario velación de nueve y media de la mañana a once de la noche. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 1.

Peralto (Lampón), 21 de mayo de 2026 Pompas Fúnebres Europeas