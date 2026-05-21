 Manuel Vázquez López

(Manolo o Cachopo)

Falleció el día 20 de mayo de 2026, a los 64 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El jueves día 21 de mayo a las seis y media de la tarde en la iglesia parroquial de San Cristóbal de Abanqueiro. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE BOIRO, sala nº 3.

Abanqueiro (Boiro), 21 de mayo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín