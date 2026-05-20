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Diario de Arousa

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Juan Manuel Treus Outeiral

Falleció el 18 de mayo de 2026, a los 77 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy miércoles, día 20 de mayo, a las seis y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santiago de Lampón. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE BOIRO, SALA Nº 3.

Escarabote (Boiro), 20 de mayo de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín