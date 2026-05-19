  Sergio Vila Sieira

Falleció ayer lunes día 18 de mayo de 2026, a los 46 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Sus padres, Juan Manuel Vila Calo y Purita Sieira López; hermanos, Rubén y Diana Vila Sieira; hermana política, Sandra González; sobrinos, Hugo, Eloy, Nerea, Mateo y Juan Manuel; tíos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY MARTES, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO a las SEIS Y MEDIA DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTA MARÍA DO CASTRO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales al CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. El horario de velación en el tanatorio es de nueve y media de la mañana a once de la noche. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 2.

Esteiro (Cabo de Cruz), 19 de mayo de 2026 Pompas Fúnebres Europeas