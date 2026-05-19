Manuel Lijó Vidal

Falleció el 18 de mayo de 2026, a los 86 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Entierro: hoy martes, día 19 de mayo, a las siete y cuarto de la tarde en el Cementerio Municipal de Ribeira. Funeral: a continuación, en la Iglesia Parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 4.

Ribeira, 19 de mayo de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín