La familia de Ricardo Segade Nine

(“Jaime”) (Viudo de María de los Ángeles Nimo Esperante “Maruja”)

Que falleció el día 17 de mayo de 2026 a los 86 años de edad confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Sus hermanas, Esther y Josefa; hermano político, Manolo; sobrinos, primos y demás familia. DaN las más expresivas gracias a todas aquellas personas que de una forma u otra testimoniaron sus condolencias y agradecen las muestras de cariño recibidas por la asistencia en el día de ayer, lunes, a la conducción de sus restos mortales desde el Tanatorio de Rianxo a la iglesia parroquial del Divino Salvador de Taragoña, donde se celebró un funeral de cuerpo presente y su inhumación en el cementerio parroquial.

Ourolo (Taragoña), 19 de mayo de 2026. Pompas Fúnebres Europeas