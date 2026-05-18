 Dolores Castro Paz

(Viuda de Don Antonio Silva Outeiral)

Falleció el domingo día 17 de mayo de 2026 a los 92 años de edad confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Sus hijos, Pili, Lola, Tita (†) y Toño (†); hijos políticos, Rafael y José Antonio; nietos, Borja, Brais y Lois; nieta política, Irene; bisnieto, Roi; sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY LUNES, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO a las SEIS MENOS CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTA EULALIA DE BOIRO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL DE SANTA MARÍA DEL CASTRO, favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA 2. Horario de velación de 9.30 a 22.00 horas.

Avda. Compostela - Boiro, 17 de mayo de 2026 Pompas Fúnebres Europeas