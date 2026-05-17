  Juana Mª González Sampedro

(Juana Primero)

Falleció el 16 de mayo de 2026 a los 54 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Entierro: hoy domingo 17 de mayo a las seis de la tarde en el cementerio municipal de Ribeira. Funeral: martes día 19 de mayo a las ocho y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala 6.

Praza Uxío -Novoneyra - Ribeira, 17 de mayo de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín