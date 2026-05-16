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Diario de Arousa

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Sara Resúa Picón

(Viuda de Don Salvador Otero Costas) 

Falleció ayer viernes, día 15 de mayo de 2026, a los 93 años de edad confortada con los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Sus hijos, Ana María y Salvador Otero Resúa; nietos, Antonio, Pablo y Daniel Díaz Otero; hermano, José Resúa Picón; hermanas políticas, Marisa y Teresa; nieta política, sobrinos, primos y demás familia. 

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY SÁBADO, con salida del TANATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO a las CUATRO MENOS CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial del DIVINO SALVADOR DE TARAGOÑA, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL; favores por los cuales les anticipan gracias. 

CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº 1. Horario velación de 9.30 a 23.00 horas.

Fachán (Taragoña), 16 de mayo de 2026. Pompas Fúnebres Europeas