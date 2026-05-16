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Diario de Arousa

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Primer Aniversario de Ramona Yáñez Collazo

(Viuda de Don José Collazo Fajardo – José de Fontecoba) 

Falleció el día 16 de mayo de 2025, a los 89 años de edad, confortada con los Santos Sacramento 

l D.E.P. l

Sus hijos, Julia, Lucita, Josefa, Manuela, Alejandro, Ana María, Celsa María, Manuel, José Ramón, Beatriz y Miguel Collazo Yáñez; nietos, nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia. 

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al FUNERAL DE PRIMER ANIVERSARIO, que se celebrará HOY SÁBADO, día 16 de MAYO, a las SEIS DE LA TARDE, en la iglesia parroquial de SAN VICENTE DE CESPÓN; favores por los cuales les anticipan gracias.

Fontecoba (Cespón), 16 de mayo 2026. Pompas Fúnebres Europeas