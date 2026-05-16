Primer Aniversario de María Carmen Ramallo Teira

(Viuda de Don Antonio Triñanes Tarela)

Fallecida el día 16 de mayo de 2025 a los 97 años de edad confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

José Teira Ramallo, sobrinos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al FUNERAL DE PRIMER ANIVERSARIO que se celebrará HOY SÁBADO, día 16 de MAYO, a las SEIS DE LA TARDE, en la iglesia parroquial de SANTA EULALIA DE BOIRO, favores por los cuales les anticipan gracias.

Bermo (Boiro), 16 de mayo de 2026. Pompas Fúnebres Europeas