Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Primer Aniversario de Manuel López Fernández

Falleció el día 11 de mayo de 2025, a los 80 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su esposa, María Élida Iravedra Fernández; hijos, María del Carmen, Juan Carlos, Mónica y Ana Isabel López Iravedra; hijos políticos, Rafael Ángel Lojo, Cecilia Merino y Óscar Reboiras (†); nietos, Noelia, Laura; Yaiza, Izadi; Ainara; y Adai; hermanos, Jesús y Josefa; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. 

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al FUNERAL DE PRIMER ANIVERSARIO que se celebrará HOY SÁBADO, día 16 de MAYO, a las SIETE DE LA TARDE, en la iglesia parroquial de SANTA EULALIA DE BOIRO; favores por los cuales les anticipan gracias.

Boiro, 16 de mayo de 2026. Pompas Fúnebres Europeas