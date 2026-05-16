Primer Aniversario de Manuel López Fernández

Falleció el día 11 de mayo de 2025, a los 80 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su esposa, María Élida Iravedra Fernández; hijos, María del Carmen, Juan Carlos, Mónica y Ana Isabel López Iravedra; hijos políticos, Rafael Ángel Lojo, Cecilia Merino y Óscar Reboiras (†); nietos, Noelia, Laura; Yaiza, Izadi; Ainara; y Adai; hermanos, Jesús y Josefa; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al FUNERAL DE PRIMER ANIVERSARIO que se celebrará HOY SÁBADO, día 16 de MAYO, a las SIETE DE LA TARDE, en la iglesia parroquial de SANTA EULALIA DE BOIRO; favores por los cuales les anticipan gracias.

Boiro, 16 de mayo de 2026. Pompas Fúnebres Europeas