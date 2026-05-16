Primer Aniversario de Benedicta Fontaine Viturro

Fallecida el día 12 de mayo de 2025, a los 78 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su esposo, Gustavo Rodríguez Vilas; hija, Silvia Rodríguez Fontaine; hijo político, Toni Gutiérrez Daza; hermanos, José, Jesús (†), Josefa y Francisca (†) Fontaine Viturro; hermanos políticos, América (†), María del Carmen, Francisco (†); Josefa y Ricardo Rodríguez Vilas; Felipe y Moncha; sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al FUNERAL DE PRIMER ANIVERSARIO, que se celebrará hoy SÁBADO, día 16 de MAYO, a las CINCO DE LA TARDE, en la iglesia parroquial de SANTA MARÍA DO CASTRO; favores por los cuales les anticipan gracias.

Pombais (Cabo da Cruz), 16 de mayo de 2026. Pompas Fúnebres Europeas