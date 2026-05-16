Mª Bertina Gómez Romero
(Viuda de D. Manuel Garrido Rial)
Falleció el día 15 de mayo de 2025, a los 80 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Sus hijas, Mª del Mar y Cruz Garrido Gómez; hijos políticos, Manuel Alfonso Ordóñez Vicente y José Andrés Blanco Chisca; nietos, Antía y CristinaOrdóñez Garrido; Alejandro y Mónica Rodríguez Garrido; nietos políticos, Mª del Carmen Ferro Vilas e Isaac Vidal Figueira; bisnietos, Alma, Saúl, Erika y Lara; sobrinos, tíos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al funeral de PRIMER ANIVERSARIO que tendrá lugar HOY SÁBADO, día 16 de MAYO, a las ONCE DE LA MAÑANA, en la iglesia parroquial de SAN JUAN DE LAÍÑO (IMO); favores por los cuales les anticipan gracias.
Teaio (San Juan de Laiño), 16 de mayo 2026. Pompas Fúnebres Europeas