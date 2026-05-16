Cabodano de Manuel Regueira Vázquez
(Fundador da empresa Manuel Regueira Vázquez S.L. no ano 1974)
Finou o día 15 de maio de 2025 aos 84 anos de idade confortado cos Santos Sacramentos.
A súa muller, Mª Consuelo Vázquez Carril; fillos, Purificación e José Manuel Regueira Vázquez; filla política, Susana; netos, Irene, Mario, Roi, Antia e Elsa; irmáns, Carmen e José (†) e demais familia.
PREGAN unha oración pola súa alma e a asistencia ao FUNERAL DE CABODANO que terá lugar hoxe SÁBADO, día 16 de MAIO, ás CINCO DA TARDE, na Igrexa Parroquial de SANTA EULALIA DE ARAÑO; favores polos cales lles anticipan grazas.
Pousada (Araño), 16 de mayo 2026.