Cabodano de Manuel Regueira Vázquez

(Fundador da empresa Manuel Regueira Vázquez S.L. no ano 1974) 

Finou o día 15 de maio de 2025 aos 84 anos de idade confortado cos Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

A súa muller, Mª Consuelo Vázquez Carril; fillos, Purificación e José Manuel Regueira Vázquez; filla política, Susana; netos, Irene, Mario, Roi, Antia e Elsa; irmáns, Carmen e José (†) e demais familia. 

PREGAN unha oración pola súa alma e a asistencia ao FUNERAL DE CABODANO que terá lugar hoxe SÁBADO, día 16 de MAIO, ás CINCO DA TARDE, na Igrexa Parroquial de SANTA EULALIA DE ARAÑO; favores polos cales lles anticipan grazas.

Pousada (Araño), 16 de mayo 2026. Pompas Fúnebres Europeas