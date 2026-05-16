Benigna Vidal Pérez
(Nina)
Finou onte venres día 15 de maio de 2026, aos 75 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Os seus seres queridos
PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á condución de BENIGNA, que se celebrará hoxe SÁBADO con saída do TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO ás CINCO MENOS CUARTO DA TARDE, ata a igrexa parroquial de SANTA BAIA DE BOIRO onde se celebrará o funeral. A continuación, e na intimidade familiar, procederase á súa incineración. A família agradece o cariño recibido nestes momentos. Do mesmo modo agradecer o persoal sanitario do Hospital do Barbanza e do Hospital Clinico de Santiago de Compostela.
CAPELA ARDENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 2.
Boiro, 16 de maio de 2026. Pompas Fúnebres Europeas